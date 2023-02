Séisme en Turquie : le footballeur Christian Atsu retrouvé mort sous les décombres

Il n'y a plus le moindre espoir pour Christian Atsu. Alors qu'il était porté disparu depuis le séisme meurtrier qui a dévasté la Turquie et la Syrie voisine, lundi 6 février, faisant plus de 40.000 morts selon un dernier bilan, il a été retrouvé sans vie, 12 jours plus tard, sous les décombres, a annoncé, samedi 18 février, son agent cité par l'agence privée turque DHA. "Christian Atsu est malheureusement décédé. On retire encore ses affaires. Son téléphone a aussi été retrouvé", a affirmé Murat Uzunmehmet.

Une triste nouvelle confirmée par Nana Sechere, un autre de ses représentants. "C'est avec le cœur le plus lourd que je dois annoncer que, malheureusement, le corps de Christian Atsu a été retrouvé ce (samedi) matin", a-t-il écrit sur Twitter. "Nous ne t'oublierons pas, Atsu. Que la paix soit sur toi, belle personne. Il n'y a pas de mots pour décrire notre tristesse. Reposez en paix", a réagi le club d'Hatayspor, où l'international ghanéen de 31 ans (63 ans) évoluait depuis le mois de septembre.