Signé sur une simple serviette en papier, le "premier contrat" de Lionel Messi va être mis aux enchères

C'est un document unique ayant marqué l'histoire du foot qui va se retrouver aux enchères. Il s'agit d'une petite serviette en papier, aujourd'hui considérée comme le "premier contrat" de Lionel Messi avec le FC Barcelone. L'Argentin, déjà très talentueux, n'avait que 13 ans. La mise à prix dépasse les 300.000 euros.

C'est un objet insolite, mais il marque le début de carrière d'un joueur que certains considèrent désormais comme le plus grand footballeur de tous les temps. Une petite serviette en papier va bientôt se retrouver aux enchères, elle qui fut utilisée pour recruter officieusement Lionel Messi, âgé de seulement 13 ans, au FC Barcelone.

Des négociations qui risquaient de capoter

La maison de vente aux enchères privée Bonhams, basée à Londres, opère pour le compte de l'agent argentin Horacio Gaggioli. Elle prévoit une mise à prix d'environ 350.000 euros pour cet objet unique, sur lequel on retrouve au stylo à bille bleu le texte d'un accord, rédigé en espagnol. "À Barcelone, le 14 décembre 2000 et en présence de MM. [Josep] Minguella et Horacio [Gaggioli], Carles Rexach, directeur sportif du FC Barcelone, accepte, sous sa responsabilité et quelles que soient les opinions dissidentes, de recruter le joueur Lionel Messi, à condition que nous respections les montants convenus", peut-on lire.

Déjà très talentueux lorsqu'il était adolescent, le jeune Léo Messi intéressait le FC Barcelone. Cependant, les négociations se heurtaient à des obstacles : le club affichait quelques réticences, en raison de la petite taille du futur Ballon d'or, de son jeune âge et du fait qu'il n'était pas européen. Ces tergiversations ont rendu le père de Messi, Jorge, quelque peu impatient. Carles Rexach, qui représentait le Barça à l'époque, l'a ressenti. Il a alors pris les devants et profité d'un déjeuner avec les agents de l'Argentin pour sortir une serviette en papier d'un distributeur posé sur la table. Puis "s'est mis à écrire directement dessus", relate la maison de vente.

"La serviette était un document valide légalement, selon ce que mes avocats m'ont dit, et elle a changé la vie de tout le monde", déclarait l'agent Horacio Gaggioli dans une interview à ESPN en 2020. "C'est l'un des objets les plus passionnants que j'ai jamais manipulés", a déclaré Ian Ehling, responsable des beaux livres et manuscrits chez Bonhams New York, dans le communiqué de presse diffusé par la maison de ventes. "Oui, c'est une serviette en papier, mais c'est la fameuse serviette qui a marqué le début de la carrière de Lionel Messi."