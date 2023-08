Retour triomphal pour la star mondiale de la gym Simone Biles après deux ans d'absence

En remportant l'US Classic, elle s'est qualifiée pour les championnats nationaux américains qui auront lieu du 24 au 27 août à San Jose, en Californie. La gymnaste de 26 ans n'a pas encore annoncé si elle comptait participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 : "On y travaille encore. (...) Mon objectif principal, c'était ça (l'US Classic), ensuite les championnats (nationaux), et après cela on se projettera sur les mondiaux (en octobre à Anvers), puis on verra."