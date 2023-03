Six Nations : les Bleus terminent leur Tournoi par une victoire contre le pays de Galles

Au retour des vestiaires, les coéquipiers d'un Gaël Fickou n'ont pas levé le pied de l'accélérateur. En l'espace de cinq minutes, ils ont asséné un véritable coup sur la tête du XV du Poireau avec deux essais coup sur coup au terme d'actions bien maîtrisées (Atonio à la 45' et Fickou à la 49'). Le bonus offensif en poche, les tricolores ont commencé à avoir davantage de déchet dans le jeu. Cela a permis aux Gallois de relancer la rencontre grâce à des essais des entrants Bradley Roberts (56') et Tomos Williams (66'). Dans les dernières minutes, Damian Penaud s'est offert un doublé après un superbe travail de Thomas Ramos (77'), auquel a répondu rapidement Rio Dyer (80'). Un ultime baroud d'honneur synonyme de bonus offensif pour Dan Biggar et les siens... et qui complique les affaires des Bleus, qui doivent désormais espérer une défaite irlandaise, sans bonus, face aux Anglais.