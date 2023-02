Jeunesse, naturalisations, vitesse... Comment le XV du Chardon a retrouvé son piquant

Le plus dur commence toutefois, avec des rencontres à venir contre l'Irlande (12 mars, 16h00), N.1 au classement World Rugby, et surtout un déplacement en France, ce dimanche (16h00, en live commenté sur TF1Info). Une confrontation d'autant plus périlleuse que les Bleus risquent d'être revanchards après leur revers en terres irlandaises (19-32, 11 février), le premier depuis près de deux ans.

Le XV du Chardon n'a cependant pas à rougir de ses récentes performances contre les tricolores (2 victoires, 2 défaites depuis le début de l'ère Fabien Galthié). Avant de subir la loi de Jonathan Sexton et consorts, la dernière défaite française remontait à un match contre... l'Écosse (23-27, 26 mars 2021). C'est d'ailleurs la seule fois qu'Antoine Dupont et les siens se sont inclinés devant leur public depuis le changement de sélectionneur. Surtout, les Écossais peuvent s'appuyer sur l'énorme travail abattu ces dernières années, qui a ainsi permis de transformer cette équipe à la réputation de "poil à gratter" en véritable poids lourd du rugby continental et de l'Ovalie.