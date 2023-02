XV de France : Jonathan Danty, ce si précieux bulldozer des Bleus

Passé par l’ASPTT Paris Île-de-France et le Paris Université Club, Jonathan Danty a rapidement été repéré par le Stade Français. Après avoir rejoint le club de la capitale à l'âge de 16 ans, il fait ses débuts professionnels trois ans plus tard, en 2011. Près de 200 matchs avec la tunique rose - avec à la clé des titres en championnat de France (2015) et en Challenge européen (2017) - plus tard, il se lance dans un nouveau projet, du côté de La Rochelle, à l'été 2021.

La mayonnaise prend vite en Charente-Maritime si bien que les "jaune et noir" s'adjugent leur premier titre européen la saison suivante après un parcours immaculé et une finale d'anthologie contre le Leinster (24-21). Malgré une succession de pépins physiques, il a su se mettre au niveau au moment où son équipe en avait le plus besoin, jusqu'à soulever le trophée.