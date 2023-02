XV de France : suspendu trois semaines, Uini Atonio manquera les matchs contre l'Écosse et l'Angleterre

Cité à comparaître, le Rochelais a été reconnu coupable d'un plaquage illicite. "Le joueur a reconnu avoir commis un acte de jeu déloyal méritant un carton rouge. Après avoir examiné toutes les preuves, la commission a accepté l'aveu du joueur", selon qui "son épaule est entrée en contact avec le cou et/ou le visage du talonneur irlandais", ont précisé les organisateurs de la compétition. Passible d'une suspension de six semaines, le Français a bénéficié d'une sanction plus clémente compte tenu du fait "que le joueur a admis immédiatement sa culpabilité". "Son dossier disciplinaire exemplaire et ses remords sincères" ont également joué en sa faveur.

Le joueur de 32 ans a demandé à suivre un atelier de sensibilisation destiné aux joueurs sanctionnés d'un carton rouge pour contact avec la tête d'un adversaire. S'il valide ce stage, la sentence sera ramenée, in fine, de trois à deux semaines. Dans les faits, il passera plus de temps sur la touche. En effet, la sanction ne s'applique qu'aux matchs du Tournoi, Uini Atonio appartenant à la liste des 23 joueurs "bloqués" pour l’intégralité de la compétition, conformément aux accords FFR-LNR. Il ne peut donc, de toute façon, pas participer aux joutes du Top 14 (championnat de France). Par conséquent, dans ce cas de figure précis, il faut plutôt lire la suspension de "deux semaines" comme une suspension de deux rencontres. Cela permettra au principal intéressé de postuler pour le dernier match du Tournoi, contre le Pays de Galles (18 mars), soit dans un mois.