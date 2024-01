Ski alpin : nouvel exploit de Cyprien Sarrazin sur la mythique Streif de Kitzbühel

Le skieur tricolore a réussi un doublé tonitruant à Kitzbühel (Autriche) ce samedi. À 29 ans, le Haut-Alpin Cyprien Sarrazin rejoint Luc Alphand et Jean-Claude Killy, seuls Français à avoir dompté la terrible piste autrichienne à deux reprises.

Il l'a dit, il l'a fait ! Vendredi en Autriche, à l'issue de sa victoire tonitruante dans la première descente de Kitzbühel, Cyprien Sarrazin avait prévenu : "Demain, je sais ce que j'ai à faire, je sais que je peux faire mieux. (...) Je ne me mets pas de limites". Après l'exploit signé la veille sur ce toboggan de neige verglacée de plus de 3000m qui fait trembler le gotha des descendeurs, réussir le doublé semblait à la portée du skieur du Dévoluy (Hautes-Alpes).

Samedi, le tricolore, âgé de 29 ans, a signé un run parfait pour s'emparer du meilleur temps devant le Suisse Marco Odermatt, actuel leader du classement général de la Coupe du monde. Une perf' de plus pour "Cyp'" qui ravira encore un peu plus Luc Alphand, dernier tricolore à avoir dompté la Streif : "Lucho" avait réalisé le doublé en 1995 et s'était imposé une troisième fois dans sa carrière en descente en 1997. Trente ans plus tôt, c'était Jean-Claude Killy qui ouvrait la voie aux descendeurs français et laissait sa trace sur cette piste culte.