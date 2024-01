Ski alpin : "En raison des températures élevées", les deux descentes de Chamonix annulées

Chamonix doit accueillir la prochaine étape de la Coupe du monde, le 2 et 3 février prochains. La Fédération internationale de ski (FIS) a d'ores et déjà annoncé que Cyril Sarrazin ne pourrait pas briller "à domicile" : les deux descentes ont été annulées. La faute à une météo trop douce et à "des conditions de neige défavorables".

Les deux descentes de Chamonix, programmées les 2 et 3 février pour le compte de la Coupe du monde de ski alpin, ont été annulées en raison d'une météo attendue trop douce, ont annoncé les organisateurs samedi. "En raison des températures élevées et ainsi des conditions de neige défavorables, les deux descentes prévues sur la piste La Verte les Houches les 2 et 3 février à Chamonix sont annulées pour des raisons de sécurité", ont expliqué les organisateurs.

Le slalom maintenu

La Fédération internationale a essayé de reprogrammer et relocaliser les deux courses aux mêmes dates, mais "en raison des contraintes de temps, aucune solution n'a été trouvée". Le slalom prévu le dimanche 4 février à Chamonix est en revanche confirmé.

Il s'agit des 8e et 9e courses de la saison annulées cet hiver sur le circuit masculin. Sur les sept premières annulations, trois ont été reprogrammées, dont deux descentes.