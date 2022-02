"Le chaos complet" : vent de colère sur la descente des JO de Pékin

La polémique pointe déjà le bout de son nez aux JO de Pékin. Après avoir perturbé le programme la veille, le vent a refait des siennes à Yanqing, samedi 5 février. Les bourrasques, qui soufflent sur les crêtes du site des épreuves de ski alpin, ont cette fois-ci eu pour conséquence l'annulation du troisième et dernier entraînement officiel de la descente messieurs. Sous une température ressentie de -28°C, les fortes rafales, jusqu'à 64km/h au départ, ont poussé les organisateurs à stopper l'ultime répétition de la course phare des Jeux olympiques. Au grand dam des concurrents, qui n'ont eu que deux séances pour découvrir la piste "The Rock", à la veille de l'épreuve reine du ski alpin, prévue dimanche 6 février (à partir de 4h en France).

Trois skieurs, et non des moindres, ont quand même pu s'élancer : le champion olympique 2014 Matthias Mayer suivi de l'Italien Christof Innerhofer puis du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. "Sur les sauts, j'ai parcouru 60 mètres. J'étais en équilibre, Dieu merci", mais "c'est une bonne chose qu'ils aient annulé et décidé de garder tout le monde en sécurité pour demain", a estimé le numéro 1 mondial de la descente et du Super-G, évoquant un vent qui "vient de toutes les directions". "Tout d'un coup, il n'y a rien, puis ça souffle à plein, puis plus rien, et puis ça arrive de côté, de derrière, et sur les sauts ça venait de dessous", au risque d'être déséquilibré en plein vol. De trop grands risques que n'a pas voulu prendre l'organisation.