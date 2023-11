Glacier défiguré, "non-sens" écologique... on vous explique la polémique autour la piste de ski de Zermatt-Cervinia

Pourtant, après avoir été saisie et avoir constaté les infractions, la Commission cantonale des constructions du Valais a prononcé, le 24 octobre, "une interdiction immédiate d'utiliser les installations concernées hors du domaine skiable homologué". Un arrêt des travaux applaudi par plusieurs athlètes, indignés de voir un glacier être défiguré. "On aime notre sport, on aime notre milieu, donc quand on voit ce qui se passe à Zermatt, on se sent affecté", a réagi Alexis Pinturault. "On a envie de préserver notre milieu et en même temps, on a envie de continuer notre activité. La question, c'est comment on peut arriver à faire tout ça au mieux."