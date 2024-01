Ski alpin : gravement blessé au genou, Alexis Pinturault annonce qu'il "sera de retour"

La saison d'Alexis Pinturault, victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche, est d'ores et déjà terminée. Mais le skieur de 32 ans a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il "serait de retour".

Sa lourde chute lors du Super G de Wengen, et les cris de douleurs qui s'en étaient ensuivi, ont jeté de sérieux doutes sur la suite de la carrière d'Alexis Pinturault. D'ailleurs, le verdict n'a pas tardé à tomber, avec une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche synonyme de fin de saison. Un immense coup dur pour le skieur de 32 ans, qui aura 33 ans en mars prochain, d'autant plus quand on sait à quel point le ski alpin est exigeant pour le bas du corps.

Pour autant, le natif de Moutiers n'en a pas fini avec le sport de très haut niveau, et ne compte pas baisser les bras. Sur Instagram, il s'est affiché aux côtés de sa petite fille, Olympe, née il y a tout juste quelques jours. "Le meilleur anti-douleur", écrit le triple médaillé olympique, vainqueur du gros globe de cristal en 2021. "Merci pour tous vos messages de soutien. Je serais de retour", promet-il.

Longtemps spécialiste du slalom et du combiné, Alexis Pinturault veut désormais se tourner vers la vitesse, et notamment la discipline reine de la descente. D'ailleurs, son travail commençait à porter ses fruits puisqu'il avait signé, la veille de sa chute, son meilleur résultat en carrière (9e) sur ce format.