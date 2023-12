Dimanche blanc et série noire pour la Coupe du monde de ski alpin

La météo continue de jouer avec les nerfs des skieuses et skieurs. Prévues dimanche 10 décembre, le slalom hommes de Val d'Isère et le super-G femmes de Saint-Moritz ont été annulés, en raison de mauvaises conditions météorologiques. Cette saison, 10 des 18 courses au programme de la Coupe du monde de ski alpin n'ont pu se tenir.

Voilà qui commence à faire beaucoup. Les deux courses de Coupe du monde de ski alpin, prévues dimanche 10 décembre, le slalom hommes de Val d'Isère et le super-G femmes de Saint-Moritz en Suisse, ont été annulées. "En raison des conditions actuelles de la piste après les pluies et les chutes de neige de la nuit et pour assurer la sécurité et l'équité des coureurs, le jury a décidé d'annuler le slalom prévu aujourd'hui", a annoncé sur X (ex-Twitter) la Fédération internationale de ski (FIS). Un peu plus tard, l'instance chargée de superviser les épreuves a notifié de l'annulation du super-G femmes de Saint-Moritz "en raison d'un changement drastique de l'état de la piste" et "pour garantir la sécurité des athlètes".

"Vraiment déçu, on est un peu dans l'incompréhension", a réagi le champion olympique tricolore, Clément Noël, chez lui à Val d'Isère. "C'est dommage, je me sentais bien et j'avais surtout envie de courir devant le public français", regrette-t-il. "C'est très frustrant de ne pas courir, pour tout le boulot que ça représente en termes d'organisation", déplore Victor Muffat-Jeandet. "Il va peut-être falloir trouver des pistes d'avenir parce que ça fait beaucoup de fois qu'il y a beaucoup d'efforts pour pas de spectacle à la fin".

Déjà 10 courses annulées sur 18

Ce dimanche blanc confirme, en effet, le début de saison désastreux sur les pistes. Si les femmes ont pu dévaler le manteau neigeux à 6 reprises en 9 courses initialement programmées, les hommes, eux, n'ont presque pas chaussé les skis. Sept de leurs 9 courses ont été annulées. Fin octobre, le géant hommes d'ouverture de Sölden en Autriche n'avait pas eu lieu en raison du vent. Ce sont ensuite les descentes - masculines et féminines - de Zermatt-Cervinia, en Suisse, et les courses masculines de Beaver Creek, aux États-Unis qui n'avaient pu se tenir à cause des mauvaises conditions météorologiques.

De fait, depuis l'ouverture de la saison, les messieurs n'ont pu skier qu'un seul slalom à Gurgl, en Autriche, mi-novembre, et un géant à Val d'Isère, samedi. Les purs spécialistes de la vitesse n'ont pas encore eu la chance d'enfiler leur dossard.

De quoi causer des maux de tête à la Fédération internationale de ski, qui cherche tant bien que mal à reprogrammer les courses annulées. Si un géant et une descente messieurs ont pu être recasés par la FIS, les cinq autres courses masculines annulées (trois descentes, un super-G et le slalom de dimanche) et les trois courses dames (deux descentes et le super-G de dimanche) ne sont pas encore sûres de trouver une place dans un calendrier très (trop ?) chargé.

Le prochain rendez-vous est fixé, jeudi 14 décembre, à Val Gardena, en Italie, pour les hommes. Quant aux femmes, elles sont attendues à Val d'Isère le week-end prochain. Il n'y a qu'à croiser les doigts pour que la météo les laisse enfin un peu tranquille.