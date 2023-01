Avec 83 victoires en Coupe du monde, la skieuse Mikaela Shiffrin efface le record de Lindsey Vonn

Considérée par ses pairs comme la plus grande skieuse de l'histoire, Mikaela Shiffrin n'a pas fini d'écrire sa légende, elle qui détient déjà un palmarès gargantuesque. Double championne olympique (Sotchi 2014 et Pyeongchang 2018) et sextuple championne du monde (2013, 2015, 2017, 2019 et 2021), elle est devenue, en 2019, la première, tous sexes confondus, à remporter quatre titres consécutifs aux Mondiaux dans une même discipline, en l'occurrence le slalom. Quadruple gagnante du gros globe de cristal, le classement général de la Coupe du monde, et de huit petits globes, attribués aux vainqueurs des classements par épreuves (descente, slalom, slalom géant, Super G et combiné), elle en a encore sous les skis.