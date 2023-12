Soupçons de discriminations : un an de prison avec sursis requis contre l'entraîneur Christophe Galtier

Le parquet a requis un an de prison avec sursis contre Christophe Galtier après des soupçons de harcèlement et de discrimination envers certains joueurs lors de son passage sur le banc de l'OGC Nice. De son côté, l'entraîneur français se défend de tout comportement répréhensible.

Des sanctions exemplaires contre Christophe Galtier ? Après une longue journée d'audience au tribunal correctionnel de Nice, le parquet a requis un an de prison contre l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain pour des faits de harcèlement et de discrimination. Le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, qui a aussi requis l'amende maximale de 45.000 euros et trois ans d'inéligibilité, a évoqué "un fond de racisme ordinaire sur lequel M. Galtier n'est pas tout à fait lucide". Il a aussi dénoncé l'"obsession" de l'entraîneur sur le ramadan, le mois de jeûne musulman, "instrumentalisé" pour "chercher à diminuer le nombre de noirs et de musulmans dans l'équipe".

Les explications de Galtier

Pour rappel, l'affaire a commencé avec la révélation en avril par des journalistes d'un courriel accusateur de mai 2022 de Julien Fournier, alors directeur général du club, à l'attention de l'actionnaire Ineos. À l'époque, le dirigeant rapportait notamment un échange datant d'août 2021. Lors de ce dernier, celui qui entraînait alors l'OGC Nice aurait déclaré, après avoir été pris à partie par des Niçois la veille au restaurant, que l'équipe comptait "trop de noirs et de musulmans". De son côté, à la barre, l'intéressé a donné une autre version, racontant avoir été effectivement interpellé au restaurant, avec "des propos racistes" et avoir fait part de sa surprise le lendemain à plusieurs membres de longue date du staff niçois, dont Fournier.

Autre point clé de ce courriel au cœur des investigations, des échanges à l'occasion du ramadan, quand Galtier se serait plaint de manière répétée d'avoir "trop de joueurs musulmans". Le Dr Hakim Chalabi, spécialiste du sport de très haut niveau et directeur médical du PSG, a expliqué à l'audience que le ramadan provoquait une baisse de 30% des performances physiologiques et des risques de blessures. Autre argument employé par la défense, le fait que les joueurs observant le jeûne n'aient pas été écartés du terrain par le technicien passé par l'AS Saint-Etienne. Mais pour le procureur, "c'est un faux sujet. Entraver, c'est dire au joueur : 'si tu ne manges pas, tu ne joues pas'. Quand on est dans ce chantage, on est dans l'entrave", même si le joueur n'a pas obtempéré.

"King Kong" pour évoquer "la force et la puissance"

Selon Christophe Galtier, certains de ses propos auraient, par ailleurs, été déformés ou mal interprétés. Ainsi, s'il s'est bien indigné dans un SMS à Julien Fournier de voir le défenseur Jean-ClairTodibo un matin à 10h22 "en tenue traditionnelle", c'est qu'il était fâché de voir le joueur arriver en retard et pas en tenue d'entraînement. De même, s'il a bien qualifié devant ses joueurs deux défenseurs noirs adverses de "King Kong", c'était pour évoquer "la force et la puissance", sans "notion de race", a assuré le natif de Marseille. "Dans le contexte de l'hypersensibilité, des bananes, des cris de singes (des supporters), comment peut-on imaginer que ces propos ne vont pas faire mal ?", a répliqué le procureur.

De manière générale, l'entourage de l'ancien défenseur a fustigé une enquête à charge, regrettant que seuls certains joueurs aient été entendus. Au sein du club, plusieurs autres membres de l'effectif de cette époque ont, en effet, apporté leur soutien à leur ancien coach.

L'audience doit se poursuivre dans la soirée, ce vendredi, avec les plaidoiries de la défense.