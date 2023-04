Ultra-marathon : elle monte dans une voiture, une Écossaise disqualifiée

Invitée à s'expliquer, la coureuse n'a pas cherché à nier et a reconnu sans tarder sa faute."J'étais fatigué et en décalage horaire et je me sentais malade", a-t-elle témoigné, expliquant qu'elle avait atterri la veille d'Australie. "J'ai fait une énorme erreur en acceptant le trophée et j'aurais dû le rendre", a-t-elle ajouté, évoquant le trophée reçu pour sa 3e place.

Comment en est-elle arrivée à outrepasser les règles ? Alors que la fin de course approchait, la douleur est devenue si intense qu'elle a accepté qu'un ami, présent le long du parcours, la conduise jusqu'au point de contrôle suivant. À cet instant, elle comptait informer les commissaires de son état de fatigue et leur expliquer qu'elle retirait de la course. "Quand je suis arrivée auprès d'eux, je leur ai expliqué la situation et ils ont dit que je m'en voudrais énormément de m'arrêter". C'est alors qu'elle a consenti à rallier l'arrivée, malgré le coup de pouce reçu quelques minutes plus tôt. "J'ai fait en sorte de ne pas doubler la coureuse devant moi quand je l'ai vue, car je ne voulais pas interférer avec sa course", a glissé Joasia Zakrzewski.

"Dévastée", selon ses mots, par ce qui s'est produit, la quadragénaire a tenu à s'excuser auprès de la concurrente arrivée 4e, qui a finalement récupérer sa place sur le podium. "Ce n'était pas malveillant", a-t-elle assuré, se confondant en excuses. "Je ne tricherais jamais délibérément", a-t-elle certifié.