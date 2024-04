25.000 dollars d'amende : Victor Wembanyama sanctionné pour la première fois en NBA

Le basketteur français, nouvelle coqueluche de la NBA, continue son apprentissage outre-Atlantique. À quelques semaines de la fin de la saison régulière, "Wemby" vient d'écoper d'une amende de 25.000 dollars, la première de sa jeune carrière américaine. La NBA l'a sanctionné pour un jet de ballon en direction des tribunes.

Distancé de la course aux playoffs avec son équipe de San Antonio, Victor Wembanyama s'apprête à terminer sa première saison en NBA. Le pivot français, qui ne cesse d'impressionner la planète basket depuis ses débuts outre-Atlantique, poursuit son acclimatation dans la "grande ligue". Un apprentissage qui a été ponctué ces derniers jours par une première sanction infligée par la direction de la NBA. Avec une amende salée à la clef.

Un jet de ballon en tribune qui coûte 25.000 dollars

Auteur de 40 points dans la nuit de samedi à dimanche, le pivot français s'est comporté en leader, permettant à sa franchise texane de l'emporter en prolongation contre New York. Un résultat très positif, obtenu dans la douleur, qui a fait le bonheur de "Wemby". Lorsque le buzzer a retenti et signifié la fin de la rencontre, le géant tricolore a saisi le ballon du match, avant de le lancer en direction de la tribune. Un geste que les caméras n'ont pas manqué de filmer.

Si le geste du basketteur de 20 ans ne laisse pas transparaître d'agressivité, il n'en demeure pas moins contraire au règlement. La NBA, très pointilleuse quant au respect des règles, a ainsi décidé de sévir. Au lendemain de ce succès, elle a ainsi annoncé que Victor Wembanyama avait écopé d'une amende. Son montant ? 25.000 dollars, une somme assez banale dans la ligue nord-américaine, où les sanctions sont fréquentes à l'encontre des joueurs qui font des faux-pas.

"Quand j’ai jeté le ballon, j’y ai pensé, je me suis dit que d’autres avaient déjà été sanctionnés pour ça", a glissé "Wemby" au lendemain de cet incident mineur. "Je me suis dit : 'Non, c’est bon.'", a ajouté le Français. Ce ballon ? "Je l’ai lancé pour faire plaisir à quelqu’un. Pas pour blesser ou quoi que ce soit. C’était juste drôle. Je me suis dit que ça passerait."

Si une telle amende représente un montant considérable pour le commun des mortels, il s'agit d'un somme presque anecdotique pour le pivot de l'équipe de France. Son salaire cette saison est en effet évalué à environ 12,2 millions de dollars, sans compter ses revenus liés au sponsoring. 25.000 dollars ne représentent donc que 0,2% de son salaire, une sanction dont l'intéressé va pouvoir s'acquitter sans peine.