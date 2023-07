Coupe du monde féminine 2023 : les Bleues toucheront des primes record

La croissance est nette. Alors que la Coupe du monde féminine s'ouvre ce jeudi 20 juillet, avec un premier match entre la Norvège et la Nouvelle-Zélande, le montant des primes que vont toucher les participantes a été révélé. Et elles sont bien plus importantes que les éditions précédentes. La Fifa a annoncé une dotation record à hauteur de 152 millions de dollars (135 millions d'euros environ). C'est trois fois plus qu'en 2019 et dix fois plus qu'en 2015.