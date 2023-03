France-Pays-Bas : les "Oranje" touchés par un mystérieux virus avant de défier les Bleus

Des Oranje décimés pour affronter les Bleus. À la veille du début des qualifications pour l'Euro 2024, vendredi 24 mars (à sivre à 20h45 en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), au Stade de France, les Pays-Bas ont annoncé faire face à un virus. Cinq joueurs néerlandais, malades, ont quitté jeudi 23 mars l'entraînement et seront forfaits contre l'équipe de France lors du premier match des éliminatoires, a indiqué la Fédération néerlandaise (KNVB). Outre les absences déjà actées de Frenkie De Jong et Steven Bergwijn, le nouveau sélectionneur Ronald Koeman va devoir se passer de plusieurs cadres.

Ainsi, Cody Gakpo (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Sven Botman (Newcastle United), Bart Verbruggen (Anderlecht) et Joey Veerman (PSV Eindhoven), qui suppléait déjà De Jong, ne feront pas le déplacement à Saint-Denis. Les cinq joueurs "ont quitté le camp d'entraînement de l'équipe nationale néerlandaise ce (jeudi) matin", a ajouté la KNVB dans un communiqué. "Ils souffrent d'une infection virale", a-t-elle confirmé, sans plus de précisions sur leurs symptômes. Un porte-parole de la sélection néerlandaise a toutefois fait savoir aux médias locaux qu'il ne s'agissait pas du Covid-19.