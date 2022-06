"Pour des truffes on s'en est pas mal sortis" : Montpellier décroche le premier titre de son histoire en Top 14

Au Stade de France, les Montpelliérains ont tout simplement transformé la finale 2022 en cauchemar pour des Castrais impuissants, incapables de réagir devant la furia des hommes de Philippe Saint-André. Ils ont ainsi inscrit trois essais dans le premier quart d'heure par Arthur Vincent (6e), Florian Verhaeghe (10e) et Anthony Bouthier (12e). Mais les joueurs du MHR ont surtout réussi à museler les Tarnais, pourtant leaders de la saison régulière et tombeurs de l'ogre toulousain en demie.

"Dans tous les pronostics, on était des truffes... Finalement, on a réussi à faire quelque chose de pas trop mal. On va savourer maintenant. Mais pour des truffes, on s'en est pas mal sortis !", s'est réjoui Geoffrey Doumayrou, centre de Montpellier. "C'est très émouvant, c'est quelque chose qu'il faut graver dans nos mémoires. Maintenant, qu'on a ce bouclier, on est plus que des frères ou des amis, on est une famille, et c'est quelque chose de très important pour nous", a ajouté Yacouba Camara, troisième ligne du MHR après la victoire.