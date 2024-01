Tournoi des Six Nations : les premiers enseignements de la liste après le Mondial du XV de France

Le staff du XV de France a dévoilé mercredi le nom des 34 joueurs sélectionnés pour le Tournoi des Six Nations. Comme annoncé, l'accent est mis sur la continuité et l'expérience. Voici ce qu'il faut retenir de cette première liste depuis l'élimination lors de la dernière Coupe du monde.

C'est le début d'une nouvelle histoire. Moins de 100 jours après l'élimination cruelle du XV de France face à l'Afrique du Sud (28-29), en quarts de finale de la Coupe du monde, Fabien Galthié a annoncé mercredi sa liste pour le début du Tournoi des Six Nations. Comme le prévoit le nouvel accord entre la Fédération et les clubs, elle contient 34 joueurs, contre 42 précédemment. Le sélectionneur l'avait assuré, il a tenu parole : une grande partie du groupe présent au dernier Mondial est confirmée pour la réception de l'Irlande (2 février, 21h, en live commenté sur TF1Info). Vingt-deux joueurs appelés étaient en effet déjà présents en septembre et octobre dernier.

La part belle à l'expérience

Qui dit continuité dit aussi, souvent, expérience. Malgré l'absence d'Antoine Dupont, qui va jouer avec le rugby à 7, et les inévitables blessures (Pierre Bourgarit, Sipili Falatea, Jean-Baptiste Gros, Romain Ntamack et Thibaud Flament), le groupe compte toujours six joueurs comptant plus de 40 sélections et dix joueurs avec plus de 30 capes. Autre indicateur, huit trentenaires sont présents, parmi lesquels Uini Atonio et Romain Taofifénua, qui ont finalement renoncé à prendre leur retraite internationale.

Au contraire, seuls six appelés n'ont pas disputé la moindre rencontre avec la tunique au coq : les deuxièmes lignes Emmanuel Meafou et Matthias Halagahu, le troisième ligne Esteban Abadie, le centre Nicolas Depoortère, le demi de mêlée Nolann Le Garrec et l'ouvreur Antoine Gibert.

À noter qu'outre les automatismes accumulés en équipe nationale, les 34 joueurs choisis pour préparer ce Tournoi des Six Nations se connaissent déjà très bien, nombre d'entre eux évoluant ensemble en clubs. Ainsi, près d'un tiers de l'effectif (neuf joueurs) est issu du Stade Toulousain. L'Union Bordeaux-Bègles (6 joueurs), La Rochelle (5) et le Racing 92 (5) sont aussi bien représentés.

Hastoy, Villière, Macalou... les grands perdants

En revanche, cette première liste apparaît comme un sérieux désaveu pour plusieurs joueurs installés depuis de longs mois en sélection. Empêtré dans ses problèmes judiciaires, le deuxième ligne Bastien Chalureau (7 capes) reste à quai. Le demi de mêlée Baptiste Couilloud (16 capes), le troisième ligne Sekou Macalou (20), l'ouvreur Antoine Hastoy (5), l'ailier Gabin Villière (16) et le centre Arthur Vincent (18) disparaissent aussi du groupe en raison de leur méforme et/ou de l'émergence de nouveaux talents à leur poste.

Titulaire sur une aile lors du dernier Tournoi, Ethan Dumortier (6) est, lui, toujours snobé par le staff qui lui préfère des profils plus polyvalents (Louis Bielle-Biarrey et Matthis Lebel).

La deuxième ligne, le grand chantier

Comme attendu, la deuxième ligne est le secteur dans lequel la France possède le moins de certitudes. Parmi les joueurs sélectionnés, seul Cameron Woki (25 ans, 27 capes) est véritablement installé. Même s'il est blessé, Thibaud Flament (26 ans, 24 capes) figure aussi toujours dans les petits papiers de l'encadrement. Mais derrière ce duo, les places sont à prendre, d'autant plus que le staff a régulièrement tâtonné à ce poste ces dernières années.

Emmanuel Meafou (25 ans), dont la puissance fait d'énormes dégâts en Top 14 et en Champions Cup, tient la corde pour s'imposer sur la durée. Son profil très atypique - à son physique impressionnant s'ajoute une belle aisance ballon en main - peut se révéler précieux à moyen et long terme, mais le Toulousain doit encore prouver qu'il peut évoluer au niveau international. Le temps qu'il s'intègre dans les systèmes de jeu français, Romain Taofifénua, qui dispose d'un solide vécu en Bleus (33 ans, 49 capes), représente une solide alternative. Reste à voir ensuite le rôle et la place que peuvent occuper le capitaine du Stade Français Paul Gabrillagues (30 ans, 16 sélections), de retour après quatre années d'absence, et le jeune Toulonnais Matthias Halagahu (22 ans, 0 sélection), l'une des grandes surprises.

Du sang-neuf au centre

Pour le Tournoi à venir, la paire de centres Gaël Fickou (29 ans, 85 sélections) et Jonathan Danty (31 ans, 26 sélections) garde une longueur d'avance sur la concurrence, que ce soit par leur complémentarité ou leur expérience commune en équipe nationale. Toutefois, il est loin d'être certain que les deux compères puissent participer à la prochaine Coupe du monde, en 2027. Le puissant Rochelais, encore victime d'une commotion cérébrale le week-end dernier, multiplie les pépins physiques et n'est plus toujours aussi saignant dans les impacts. Le Racingman, qui a tout connu avec le maillot bleu (sauf un titre mondial) n'est, lui, plus aussi souverain en défense.

Assez logiquement, Fabien Galthié a donc décidé d'ajouter un peu de jeunesse et de fraîcheur à ce poste particulièrement exigeant sur le plan physique. Yoram Moefana (23 ans, 23 sélections) a déjà pris rendez-vous pour l'avenir, mais une place (au moins) reste vacante à ses côtés. Les jeunes Émilien Gailleton (Pau, 20 ans, une sélection) et Nicolas Depoortère (21 ans, 0 sélection) ont, dans cet esprit, une vraie carte à jouer, eux qui se sont déjà affirmés comme des titulaires indiscutables en club et démontré un très grand potentiel.

Alldritt, nouveau capitaine

C'était l'une des autres grandes questions de cette liste : en l'absence d'Antoine Dupont, qui sera le capitaine du XV de France. Alors que Charles Ollivon (30 ans, 39 sélections), qui avait déjà porté le brassard au début du mandat de Fabien Galthié, était pressenti pour reprendre le flambeau, l'ancien technicien de Toulon et Montpellier a opté pour Grégory Alldritt (26 ans, 45 sélections). Le Rochelais, parmi les meilleurs joueurs du monde à son poste, pourra, en plus, s'appuyer dans le vestiaire sur les autres cadres habituels, Ollivon donc, mais aussi Fickou, Marchand ou encore Jelonch.

Cela n'en reste pas moins une récompense méritée pour l'emblématique troisième ligne casqué, jamais avare d'effort sur un terrain et toujours à la pointe du combat. Son expérience en club, avec qui il a remporté à deux reprises la Champions Cup, a sans doute fait pencher la balance. Espérons que cela prédispose de nouveaux titres dans les mois à venir, cette fois avec le maillot frappé du coq.