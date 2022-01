Sportifs vaccinés : observe-t-on une perte de "40% de leurs capacités physiques" ?

Deux sources vont dans le sens de cette affirmation. La première est un très récent article, publié ce 20 janvier. Intitulé "les étudiants en sport vaccinés obtiennent de moins bons résultats que le groupe témoin", il a été mis en ligne sur le "Primary Doctor Medical Journal". Derrière son titre crédible, ce site regorge en fait d'articles pseudoscientifiques, qui réfutent l'existence de l'épidémie de Covid-19 ou assurent que les masques sont dangereux. Fondé en octobre 2020, sa gestion est totalement obscure. Et, alors que les articles sont supposés être relus par des pairs, le site ne précise pas les chercheurs qui évaluent la crédibilité des articles publiés.

De quoi semer le doute. D'autant que l'autrice, Colleen Huber, n'a rien d'une spécialiste. Naturopathe à la tête d'une clinique qui traite le cancer au bicarbonate de soude et à la vitamine C au lieu de la chimiothérapie, elle s'est déjà faite remarquer pour avoir diffusé de fausses informations à propos de l'épidémie. En avril dernier, elle a même lancé une fausse rumeur selon laquelle l'agence du médicament américaine aurait prouvé le lien entre le vaccin de Pfizer et l'infection au Covid-19.

Au-delà de la forme, le fond de cette "étude" pose également problème. À commencer par la qualité de la cohorte. Composée uniquement d'une vingtaine d'étudiants, on ne sait rien d'eux. Ni l'âge, ni le sexe, ni le vaccin reçu. D'ailleurs, le profil vaccinal est, lui aussi, inconnu des auteurs. Ils disent s'appuyer sur les seules "confidences informelles" de ces jeunes athlètes auprès de leur coach. Par ailleurs, toutes les données sont anonymisées, le lecteur n'a même pas connaissance de l'établissement scolaire étudié.