Formule 1 : un nouveau Grand Prix à Las Vegas en 2023

Le circuit, long de 6,12 km, comportera 14 virages et trois lignes droites, avec des vitesses de pointe estimées à plus 342 km/h, selon les organisateurs. Las Vegas avait déjà accueilli deux Grands Prix de F1 en 1981 et 1982.

Grâce au succès planétaire de la série Drive To Survive, l'intérêt croissant d'organisateurs locaux pour accueillir la F1 est une aubaine pour Domenicali, qui avait même assuré lors d'une interview pour la chaîne Sky Sport "qu’il y a du potentiel pour aller jusqu'à 30" courses. Pourtant, dans le même temps, le Grand Prix de France, celui de Spa et aussi celui de Zandvoort pourraient disparaitre du calendrier. Les pilotes et membres des écuries ont déjà fait preuve d’un certain mécontentement.