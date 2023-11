MMA : Benoît Saint-Denis, "le Dieu de la Guerre" qui met l'UFC à genoux

Il est surnommé "God of War", littéralement le "Dieu de la Guerre". Un nom de scène qu'il doit plus à sa nature de soldat qu'à une métaphore avec Kratos, le héros du jeu vidéo éponyme. Samedi 11 novembre, au Madison Square de New York, Benoît Saint-Denis a foudroyé l'Américain Matt Frevola pour son sixième combat UFC, la plus prestigieuse Ligue d'arts martiaux mixtes (MMA). En une minute et 31 secondes de combat, "BSD" a brisé son adversaire avec une pluie de coups. Après un passage au sol, il lui a asséné un coup de pied à la tête pour le mettre à terre et enchaîner aux poings avant que l'arbitre ne l'arrête. Le tout sous les regards médusés de Donald Trump et Dana White, le surpuissant patron de l'Ultimate Fighting Championship.