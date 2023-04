Défait face à l'OL, le PSG bat un (sombre) record de plus de 20 ans

Le PSG de Kylian Mbappé dans les pas de celui de Nicolas Anelka. Et ce n'est pas franchement une bonne nouvelle pour les supporters du club de la capitale. Dimanche soir, au Parc des Princes, les Parisiens se sont inclinés pour la deuxième fois consécutive dans leur enceinte, battus par l'Olympique lyonnais de Laurent Blanc (0-1). Un revers qui relance la course au titre - le PSG n'a plus que six points d'avance sur Lens et Marseille - et qui plonge un peu plus les hommes de Christophe Galtier dans le brouillard.