Formule 1 : décès de l'ancien pilote français Philippe Streiff

Après son accident, il n'avait pas quitté le monde des sports mécaniques et s'était consacré notamment à l'organisation d'épreuve de karting, dont une au palais des sports de Bercy. Il dépensa beaucoup d'énergie pour améliorer les conditions de vie des handicapés en particulier comme conseiller technique à la délégation interministérielle pour le handicap dans les années 2000.

"Après sa carrière en F1 et son accident, il s'était battu sur tous les fronts pour que les personnes avec un handicap puissent vivre aussi normalement que possible, y compris au volant, avec ingéniosité, et en pionnier", a souligné samedi la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra dans un tweet.