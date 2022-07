Rugby, football… Une étude établit un lien entre les chocs à la tête et les lésions cérébrales

"Cette analyse innovante nous donne la plus grande confiance scientifique dans le fait que les impacts répétés sur la tête provoquent l'ETC", a déclaré Chris Nowinski, directeur général de la Concussion Legacy Foundation et principal auteur de l'étude. Grâce à ce constat, les chercheurs souhaitent que davantage d'organismes sportifs mondiaux reconnaissent le lien de causalité entre les impacts à la tête et les maladies cérébrales dégénératives.

Car si les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et la National Football League (NFL) ont déjà reconnu ce rôle, des organisations telles que la FIFA, World Rugby et le CIO ne l'ont pas encore fait. "Il est temps d'inclure les traumatismes crâniens répétitifs et l'ETC parmi les efforts de protection de l'enfance, comme l'exposition au plomb, au mercure, au tabagisme et aux coups de soleil", a estimé Adam Finkel, professeur de sciences de la santé environnementale à l'université du Michigan, et relayé par l'AFP.