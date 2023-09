Tennis : Djokovic s'offre l'US Open et égale le record absolu de 24 titres du Grand Chelem

Novak Djokovic entre encore un peu plus dans l'histoire du tennis. Le Serbe a remporté dimanche à 36 ans son quatrième US Open et s'offre un 24ᵉ titre du Grand Chelem. Il égale ainsi le record absolu établi en 1973 par Margaret Court : Steffi Graf s'est arrêtée à 22, comme Rafael Nadal, et Serena Williams à 23.

"Gagner Wimbledon était mon seul objectif quand j'étais enfant. Je n'aurais jamais imaginé être ici et parler de mon 24ᵉ titre du Grand Chelem", a déclaré le champion au milieu du plus grand stade de tennis du monde, le court Arthur-Ashe de Flushing Meadows, à New York (États-Unis).