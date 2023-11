Polémique autour de la piste de ski de Zermatt-Cervinia : la course annulée pour "fortes chutes de neige"

La neige fraîche est particulièrement critique pour les courses de vitesse, puisqu'elle dégrade le revêtement habituellement lisse de la piste et supprime toute visibilité alors que les concurrents sont lancés à plus de 100 km/h. Si la descente de dimanche est maintenue, elle lancera la saison masculine de Coupe du monde, puisque le géant de Sölden (Autriche) qui inaugure traditionnellement la compétition, fin octobre, avait été annulé en raison du vent.

Nouvelle course sur le circuit mondial, Zermatt-Cervinia a suscité des polémiques concernant les travaux menés sur le glacier pour préparer les pistes malgré la crise climatique et environnementale. "Notre sport fait partie des plus touchés par le réchauffement climatique et, au lieu de changer notre système, de s'adapter, on fait tout le contraire", déplorait ces derniers jours le skieur français Alexis Pinturault auprès de nos confrères suisses de 20 Minutes, lui qui avait fait le choix de ne pas y participer. "Cette compétition, surtout à ce moment-là de l'année, n'a pas de sens. L'épreuve n'est pas dans l'air du temps. Ça choque tout le monde."