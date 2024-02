Super Bowl 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale entre les Chiefs et les 49ers ?

Le Super Bowl 2024, ou Super Bowl LVIII, verra s'affronter les Kansas City Chiefs et les 49ers de San Francisco, dimanche 11 février, à Las Vegas. Le show de la mi-temps sera assuré par Usher. Une grande finale à suivre en France, lundi 12 février à 0h30, sur beIN SPORTS 1 et M6.

Il n'y a pas plus grand évènement outre-Atlantique. Rien ne l'égale. Le Super Bowl, la traditionnelle finale du championnat de football américain, va donner lieu à un affrontement hors normes, dimanche 11 février (lundi 12 en France) entre les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers. Sur la pelouse de l'Allegiant Stadium, à Las Vegas, la capitale mondiale du jeu, les partenaires de Travis Kelce, double champion NFL et petit-ami de la superstar Taylor Swift, vont tenter de conserver leur titre glané l'an dernier contre les Eagles de Philadelphie, dans un remake de la finale de 2020 qui avait déjà tourné à leur avantage.

À cette occasion, Usher assurera le "Half Time Show", le concert de la mi-temps du Super Bowl, un an après la prestation mémorable de Rihanna, qui avait survolé le State Farm Stadium de Glendale, en Arizona. "C'est l'honneur d'une vie que de pouvoir enfin chanter au Super Bowl. Je piaffe déjà d'impatience à l'idée de présenter au monde un spectacle comme il n'en a été jamais vu", a lancé en amont du show le chanteur de "Yeah" et "U Remind Me".

Le coup d'envoi du Super Bowl LVIII sera donné lundi 12 février, à 0h30 heure française (dimanche 11 février, 15h30 dans le Nevada). Cette grande finale sera co-diffusée sur beIN SPORTS 1 et M6.