Super Bowl : les Chiefs de Kansas City sacrés pour la troisième fois de leur histoire

Avec deux échecs récents sur la marche du podium, l'équipe du Missouri remporte son troisième Super Bowl de son histoire après 1969 et 2019. Et succède ainsi à l'équipe de Los Angeles Rams. Avec un deuxième titre ainsi qu’un deuxième trophée de MVP (Most Valuable Player) du Super Bowl, Patrick Mahomes entre un peu plus dans la légende de la National Football League (NFL). Âgé de seulement 27 ans, il continue de marquer son empreinte sur cette Ligue. "Ce n’est pas encore une dynastie, on est loin d’en avoir terminé", a-t-il assuré après la remise de son prix de meilleur joueur du match.