Tennis : 3 bonnes raisons de suivre la finale de l'US Open entre Ruud et Alcaraz

Âgés de 19 et 23 ans, Alcaraz et Ruud prouvent sur les courts new-yorkais que le futur du tennis mondial pourrait s'écrire avec eux. Si l'extrême précocité de l'Espagnol ne cesse de bluffer les observateurs, la régularité du Norvégien force l'admiration. En moins de trois ans, ce dernier a remporté par moins de neuf tournois, tous classés ATP 250. Bien qu'il ne soit parvenu jusqu'à présent à décrocher le titre lors d'une compétition plus huppée, ses finales au Masters 1000 de Miami ou à Roland-Garros ont montré que le Scandinave avait les armes pour chatouiller les meilleurs mondiaux.

Annoncée depuis de longues années déjà, la relève du "Big 3" composé de Djokovic, Nadal et Federer se fait attendre. Mais à respectivement 35, 36 et 41 ans, les trois légendes du tennis masculin auront sans doute du mal à continuer à régner encore longtemps. Le Suisse, proche de la retraite, lutte contre les blessures, quand Nadal peine à faire parler son bras gauche sur les surfaces rapides. Djokovic, enfin, doit composer avec les tournois dont il est privé faute de vaccination, et voit comme ses camarades son âge avancer au fil des saisons.