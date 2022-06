Après un an sans jouer, Serena Williams donne "rendez-vous" à ses fans à Wimbledon

Près d'un an après son dernier match, Serena Williams n'en a finalement pas fini avec la compétition. À 40 ans, l'ex-numéro une mondiale a surpris tout le monde : elle sera dans deux semaines à Wimbledon, du 27 juin au 10 juillet. C'est sur le réseau Instagram, mardi, qu'elle a annoncé la nouvelle. "SW et SW19 (le code postal de Wimbledon). C'est un rendez-vous. 2022 On se voit là-bas. Let's Go #renasarmy", a-t-elle écrit, sous une photo où l'on aperçoit ses deux pieds aux chevilles strippées.