Blessé depuis plusieurs mois, Rafael Nadal pourra-t-il jouer à Roland-Garros ?

L’âge avançant, les blessures se font de plus en plus fréquentes. Du haut de ses 36 ans, le jeu très exigeant sur le plan physique de Rafael Nadal semble le rattraper. S’il a multiplié les pépins physiques dès le début de sa carrière, l’Espagnol, voit, dernièrement, son corps le lâcher à une tout autre échelle. En l’espace de deux ans, il a cumulé douleurs au dos (février 2021), au pied gauche – du fait du syndrome de Müller-Weiss – (août 2021, mai 2022), aux côtes (mars 2022), aux abdominaux (juillet 2022) et à la hanche (2023). Un sacré dossier médical rendant impossible l’enchaînement des matchs au plus haut niveau. Mais cette fois, c’est la participation du Majorquin à Roland-Garros 2023, où il a déjà levé les bras à 14 reprises, qui est en cause. Et reste, pour le moins, incertaine.