"Ce n'est pas ma décision, mais celle de mon corps" : Rafael Nadal explique son forfait pour Roland-Garros

Malgré cette amélioration de santé, le joueur a par ailleurs annoncé qu'il n'avait pas l'intention de jouer "pendant les prochains mois", excluant de fait de participer au moins au tournoi de Wimbledon, prévu début juillet. "Je vais essayer de régénérer mon corps. Je ne vais pas fixer de date de retour. La Coupe Davis, en fin d'année, peut être un objectif", a précisé Rafael Nadal.

Depuis son premier sacre sur la terre battue parisienne en 2005, deux jours après ses 19 ans, Rafael Nadal n'a jamais fait faux bond Porte d'Auteuil. Il y a accumulé plus de 110 victoires et n'y a connu que trois défaites (en 2009, 2015 et 2021), plus un forfait en cours de tournoi (2016, à cause de son poignet gauche). "Vous allez assurément nous manquer à Roland-Garros cette année", ont twitté les organisateurs du tournoi à la suite de cette annonce, "prenez soin de vous pour revenir plus fort sur les courts. Nous espérons vous revoir l'an prochain à Paris."