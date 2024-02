Tennis de table : nouvel exploit XXL des frères Lebrun

L'équipe de France hommes a battu 3 à 1 Taïwan en demi-finale des Championnats du monde de tennis de table. Elle jouera donc la finale contre la Chine, ce dimanche 25 février. Il s'agit d'une première depuis 1997.

Un véritable exploit à moins de six mois des Jeux olympiques de Paris. L'équipe de France messieurs de tennis de table est parvenue à battre Taïwan, 3 à 1, lors des Championnats du monde, ce samedi 24 février à Busan, en Corée du Sud. La France jouera donc la finale, ce dimanche, contre la Chine, une première depuis 27 ans.

La dernière finale disputée par l'équipe de France de tennis de table remonte effectivement à 1997. Les pongistes français, menés par Jean-Philippe Gatien, avaient alors été battus par la Chine, 3 à 1.

Avant les Jeux olympiques de Paris, la présente équipe de France, composés des frères Félix et Alexis Lebrun et de Simon Gauzy, tentera donc de relever un défi de taille ce dimanche 25 février. La Chine est pour le moment décuple championne du monde de tennis de table chez les hommes. Le pays compte par ailleurs les cinq premiers joueurs mondiaux et a battu la Corée du Sud, hôte de la compétition, en demi-finale, 3 à 2.

Chez les dames, les Bleues ont remporté à Busan la médaille de bronze, la première depuis 33 ans, après leur défaite ce vendredi 23 février, en demi-finale contre... la Chine (3-0).