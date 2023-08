Doyen du tournoi, coups d'éclats... Gaël Monfils continue son épopée au Masters 1000 de Toronto

Et cette semaine, devant une foule canadienne acquise à sa cause, il montre pourquoi il a encore tant à offrir au tennis, entre défense écœurante, glissades effrénées et coups gagnants dont lui seul a le secret. De retour à un excellent niveau physique, un impératif pour son jeu extraordinaire, au sens premier du terme, il a successivement dominé Christopher Eubanks (N.29), récent quart de finaliste à Wimbledon, Stefanos Tsitsipas (N.4), sacré la semaine précédente au tournoi de Los Cabos, et Aleksandar Vukic (N.62), jeudi 10 août.

Revoilà "La Monf'" en quarts de finale d'un Masters 1000. Selon le compte X (ex-Twitter) spécialisé "Jeu, Set et Maths", il devient, à 36 ans et 343 jours (il aura 37 ans en septembre) le troisième joueur le plus âgé de l'histoire à rallier ce stade de la compétition dans un tournoi de cette catégorie (la deuxième plus importante sur le circuit derrière les Grands Chelems), depuis sa création en 1990. Seuls John Isner et un certain Roger Federer ont fait mieux en la matière, à respectivement 37 et 38 ans. C'est la 18e fois de sa carrière que Gaël Monfils atteint les quarts de finale en Masters 1000.