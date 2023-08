Serena Williams devient maman pour la deuxième fois

Serena Williams a accouché de son deuxième enfant. L'ancienne championne de tennis de 41 ans et son mari Alexis Ohanian ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram, mardi 22 août. "Bienvenue, Adira River Ohanian", a écrit le fondateur du forum en ligne Reddit. "Je suis heureux d'annoncer que notre maison fait équipe avec amour : un nouveau-né heureux et en bonne santé et une maman heureuse et en bonne santé. Je me sens reconnaissant", admet le jeune papa.