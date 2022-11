Après sa défaite au Masters 1000 de Bercy, Gilles Simon fait ses adieux au tennis

Avec cette ultime défaite, et comme annoncé en mai dernier, le joueur de 37 ans prend sa retraite de sportif professionnel. Après 21 saisons au plus haut niveau, et 998 matchs disputés, il range donc la raquette. Il quitte la scène du tennis mondial avec un palmarès fort de 14 titres ATP. Il laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du tennis tricolore de part sa combativité et son palmarès. Il est ainsi le quatrième Tricolore le plus titré de l'ère Open (depuis 1968), derrière Yannick Noah (23), Jo-Wilfried Tsonga (18) et Richard Gasquet (15). Il a également gagné 504 rencontres, un chiffre considérable que seuls Gasquet (588) et Gaël Monfils (525) ont dépassé.