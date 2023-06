Monfils forfait, Garcia et Pouille éliminés... Bérézina pour les Français à Roland-Garros

La folle victoire au premier tour de Gaël Monfils est ainsi restée sans lendemain. Le joueur de 36 ans, ex N.6 mondial, désormais à la 400e place du classement après sept mois sans jouer à cause d'une blessure au pied droit, a accusé d'un nouveau souci de santé. Le tennisman a annoncé son forfait en conférence de presse tard ce mercredi 31 mai dans la soirée. En cause, "une rupture partielle" ligamentaire au niveau "du poignet gauche".

De son côté, la meilleure chance tricolore, la N. 5 mondiale, Caroline Garcia, a été éliminée dès le 2e tour, symbole du début de saison difficile de la joueuse. Opposée à la Russe Anna Blinkova (56e), la Lyonnaise de 29 ans a sauvé huit balles de match avant de s'incliner 4-6, 6-3, 7-5. N.1 français au classement ATP, Ugo Humbert (40e) a lui rendu les armes face à l'Italien Lorenzo Sonego (48e) 6-4, 6-3, 7-6 (7/3).

Out également Lucas Pouille, qui était pourtant parvenu à se qualifier pour jouer le tableau principal, revenu du fin fond du classement à cause de blessures et d'une dépression. Après quatre victoires d'affilée, il a été sèchement défait 6-1, 6-3, 6-3, par le Britannique Cameron Norrie (13e) qui avait par ailleurs battu le Français Benoît Paire au premier tour. Le bilan reste néanmoins très satisfaisant pour le Français qui n'avait plus passé un premier tour en Grand Chelem depuis l'US Open 2019.