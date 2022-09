Tennis : une brillante Caroline Garcia se qualifie pour les demi-finales de l’US Open

La renaissance de Caroline Garcia sur le sol américain. Depuis les qualifications du Premier 5 de Cincinnati, en passant par son 10e titre en carrière et son accession au dernier carré de l’US Open, "Flying Caro" n’a plus perdu le moindre match. Elle vient d’aligner une 13e victoire d’affilée en dominant Cori Gauff (12e joueuse mondiale) en deux manches (6-3, 6-4) et grâce à ce succès, la Lyonnaise s’est offert le droit de rêver en accédant aux demi-finales du Grand Chelem américain. "Je ne sais comment décrire ce que je ressens, l'énergie était folle, j'ai la tête qui bourdonne", a confié la Française de 28 ans avant de quitter le court Arthur-Ashe, acquis à la cause de Cori Gauff.

Ce jeudi 8 septembre, Caroline Garcia, qui n'avait jamais dépassé le troisième tour du Majeur new-yorkais, tentera de se hisser en finale en affrontant la Tunisienne Ons Jabeur (5e), finaliste du dernier Wimbledon. Elle n'est que la troisième joueuse française à atteindre le dernier carré à Flushing Meadows dans l'ère Open (depuis 1968), après Amélie Mauresmo (2002 et 2006) et Mary Pierce (2005).