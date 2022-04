Guerre en Ukraine : les Russes et Biélorusses interdits de jouer à Wimbledon ?

Wimbledon va-t-il se jouer sans Russes et Biélorusses ? Tout laisse penser que ce sera le cas. L'information a été révélée, mercredi 20 avril, par le New York Times, et a depuis été confirmée par de nombreux titres de la presse britannique, dont le réputé The Times. Les organisateurs du plus ancien tournoi du Grand Chelem seraient sur le point d'interdire aux joueuses et joueurs venant de ces deux pays de participer au prestigieux tournoi londonien, programmé du 27 juin au 10 juillet, en représailles de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, soutenue opérationnellement par la Biélorussie.

Depuis le 1er mars, outre l'annulation des tournois organisés à Moscou, les Russes et Biélorusses n'ont plus le droit de participer aux compétitions par équipes, comme la Coupe Davis ou la Billie Jean King Cup. Ils peuvent toutefois continuer à prendre part aux compétitions ATP et WTA, sous un drapeau neutre. Une indulgence vue d'un très mauvais œil. "Je pense qu'ils devraient également être interdits de jouer à titre individuel", a récemment affirmé Olga Savchuk, la capitaine ukrainienne de Billie Jean King Cup. "On ne peut pas se contenter d'une sanction contre 90% du peuple russe et 10% non."