Russes et Biélorusses bannis de Wimbledon : les Ukrainiens veulent aller plus loin

"Nous exigeons que la WTA, l'ATP et l'ITF (la Fédération internationale de tennis, ndlr) s'assurent que les joueurs représentant la Russie et la Biélorussie répondent aux questions suivantes : 1. Soutenez-vous l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la Biélorussie et donc la guerre qui a été provoquée par ces deux pays ? 2. Soutenez-vous les activités militaires russes et biélorusses en Ukraine ? 3. Soutenez-vous les régimes de (Vladimir) Poutine et (Alexandre) Loukachenko ?", peut-on notamment lire.

"En fonction des réponses, nous réclamons l'exclusion et le bannissement des sportifs russes et biélorusses de toute compétition internationale, comme l'a fait Wimbledon", conclut le texte. "Il y a un temps où le silence est une trahison et ce temps est arrivé."