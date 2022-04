Wimbledon sans Russes ni Biélorusses : que va faire Roland-Garros ?

Y aura-t-il des Russes et des Biélorusses à Roland-Garros ? La question est plus que jamais dans l'air du temps, après la sanction historique du All England Club. Du 27 juin au 10 juillet prochains, les spectateurs de Wimbledon ne verront ni joueuses ni joueurs venant de ces deux pays sur le mythique gazon londonien. La directive, révélée par le New York Times, The Times et une large partie de la presse anglo-saxonne, a été actée, mercredi 20 avril, par les organisateurs du plus prestigieux tournoi du Grand Chelem. Une résolution prise en représailles à l'invasion russe en Ukraine, soutenue par la Biélorussie.

"Dans les circonstances d'une agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire le moindre bénéfice de la participation de joueurs russes ou biélorusses", a justifié le All England Club dans un communiqué. Le Majeur londonien se passera ainsi de certaines de ses têtes d'affiches : comme Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, et Andrey Rublev, l'un des rares sportifs russes à s'être positionné contre la guerre, chez les hommes ; ou Victoria Azarenka, ex-numéro 1 mondiale, et Aryna Sabalenka, numéro 4 mondiale et demi-finaliste à Wimbledon l'an passé, chez les femmes.