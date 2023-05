"Je vais quand même en gagner un" : la folle nuit de Gaël Monfils à Roland-Garros, c'est surtout grâce à sa fille

"J'ai fait quelque chose de très osé de lâcher le 4e set parce que je suis fatigué, que je suis mort. Je sens que j'en peux plus, je dis à Mikael (Tillström, son entraîneur, ndlr) que j'ai besoin de dix minutes. J'ai eu besoin de 25 minutes...", a-t-il avoué. "Ce qui est fou, c'est qu'à Roland-Garros j'ai réussi mentalement à me dire : 'Non, non, mais t'inquiète, je vais récupérer et je vais le niquer dans le cinquième !'. T'imagines le malade que je suis ! C'est ce que je me suis dit. Le fait est que ça a été un choix payant. Honnêtement, je ne m'attendais même pas à gagner ce match, ce n'est que du bonus, que du positif."