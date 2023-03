Russes et Biélorusses autorisés à Wimbledon mais sous bannière neutre, l'Ukraine s'insurge

Malgré tout, ce choix ne passe pas à Kiev. "La décision de Wimbledon d'autoriser la participation des joueurs russes et biélorusses est immorale. La Russie a-t-elle mis fin à son agression ou à ses atrocités ?", s'insurge Dmytro Kouleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie appelle le gouvernement britannique à ne pas délivrer de visas aux athlètes concernés.

Depuis l'invasion russe, fin février 2022, Wimbledon a été le seul des quatre tournois du Grand Chelem à refuser les joueurs russes et biélorusses. Ceux-ci ont pu participer sous bannière neutre et sans mention de leur nationalité à Roland-Garros, à l'US Open et, en début de saison, à l'Open d'Australie. Cette prise de position avait suscité le courroux de l'ATP et de la WTA - instances dirigeantes des circuits professionnels de tennis masculin et féminin -, qui avaient déploré la rupture du principe "fondamental" d'équité entre tous les joueurs de participer à tous les tournois "en fonction de leur mérite et sans discrimination". En réponse, Wimbledon avait été privé de points ATP et WTA.