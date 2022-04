Tennis : l’ATP condamne fermement l’exclusion des joueurs russes et biélorusses par Wimbledon

La guerre en Ukraine a des conséquences même dans le domaine du sport. Le tournoi de Wimbledon a exclu les Russes et les Biélorusses de la prochaine édition du Grand Chelem sur gazon (27 juin - 10 juillet). Il s'agit du premier tournoi de tennis à écarter individuellement des joueurs pour cette raison. Une décision vivement critiquée par l'ATP, l'association professionnelle du tennis masculin.

"Dans les circonstances d'une agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire le moindre bénéfice de la participation de joueurs russes ou biélorusses", s'est justifié le tournoi du Grand Chelem britannique dans un communiqué publié mercredi 20 avril. Cette décision pourrait être réévaluée si les "circonstances changent radicalement d'ici juin", ajoute le texte.

Suite à la décision du All England Club, plusieurs gros noms du circuit ont été exclus. Bien qu'ayant pris position contre l'offensive russe en Ukraine, Andrey Rublev est privé de compétition, à l'instar de Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, Karen Khachanov et Aslan Karatsev, tous deux dans le Top 30 ATP. Même chose pour les athlètes féminines comme la biélorusse Victoria Azarenka, ex-numéro 1 mondiale, ou encore Aryna Sabalenka, numéro 4 mondiale et demi-finaliste à Wimbledon l'an dernier. Cinq joueuses russes classées dans le Top 40 WTA ont également fait les frais de cette décision.