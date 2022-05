Tennis : l’entrée fracassante de Carlos Alcaraz dans la cour des grands

L’Espagnol Carlos Alcaraz vit un rêve éveillé depuis plus d'un mois. Le tennismen, qui vient d’avoir 19 ans, le 5 mai dernier, est tout simplement "injouable" depuis cinq semaines et son premier titre en Masters 1000 acquis à Miami. Cette semaine, à Madrid, la pépite espagnole a écrasé la concurrence : en l’espace de 72h, il s’est offert le scalp de Rafael Nadal (n°2 mondial), Novak Djokovic (n°1) et Alexander Zverev (n°4).

Il y a deux ans, Carlos Alcaraz était 318e joueur mondial. Désormais, après l’actualisation hebdomadaire du classement ATP, il pointait au 6e rang, ce lundi 9 mai. Une ascension fulgurante. Quand il est entré dans le top 10, le 25 avril, il était le plus jeune à s'y faire une place depuis Nadal, 17 ans plus tôt exactement. Alors que les comparaisons entre lui et le Majorquain fusent, Carlos Alcaraz avait déclaré que son jeu se rapprochait plus de celui de Roger Federer. Capable de varier aisément de rythme lors d’un match, l’Espagnol, au jeu souvent agressif, est époustouflant au filet.