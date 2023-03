Tennis : la légende Martina Navratilova annonce être guérie de son double cancer

"C'est la chose la plus dure que j'aie faite de ma vie", a assuré Martina Navratilova, qui s'est astreinte à un traitement de trois semaines de radiation quotidienne et trois cycles de chimiothérapie. "La première semaine, c'était la chimio et la radiation en même temps. Quand vous commencez à vous sentir mal, vous ne savez pas vraiment si c'est à cause de l'une ou de l'autre. Et puis, les effets des rayons se sont fait ressentir à partir de la troisième semaine quand votre bouche devient douloureuse et votre gorge commence à s'obstruer. Tout est gonflé et vous êtes très mal à l'aise. Mon goût était altéré."