Tennis : la légende Martina Navratilova révèle être atteinte d'un double cancer

"Le cancer de la gorge est de type HPV et répond vraiment bien au traitement (...) Ces deux cancers sont pris tôt et se terminent souvent bien", a ajouté l'agent de l'ex-joueuse. Le papillomavirus humain (HPV) est "l'un des cancers les plus traitables", selon la WTA. Martina Navratilova débutera les traitements la semaine prochaine à New York. De fait, elle ne participera pas à l'Open d'Australie (du 16 au 29 janvier) qu'elle devait commenter pour Tennis Channel. La membre de l'International Tennis Hall of Fame "espère" toutefois "être en mesure d'intervenir de temps à autre" durant la première levée du Grand Chelem.